Van\'da 7 Katlı Binada Yangın

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 katlı bir binanın 5. katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece İkinisan Caddesi üzerinde ikamet eden G.T. isimli vatandaşın evinde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, 2 itfaiye aracı, 5 personelle yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN