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Van'da jandarma ekipleri 95 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri 95 düzensiz göçmen yakaladı

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 21 olayda 95 düzensiz göçmen yakalandı. 8 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da jandarma ekipleri 95 düzensiz göçmen yakaladı
30.01.2024 - 14:52,
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 - 28 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 95 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 8 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da jandarma ekipleri 95 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri 95 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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