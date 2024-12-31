Van'da Altyapı Hatası: Evler Lağım Sularıyla Dolduruldu - Son Dakika
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Van'da Altyapı Hatası: Evler Lağım Sularıyla Dolduruldu

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Van'da VASKİ'nin altyapı çalışması sırasında yaşanan hata, 5 dairenin lağım sularıyla dolmasına neden oldu. Bina sakinleri, büyük maddi zararla karşı karşıya kaldı ve acil çözüm bekliyor.

31.12.2024 12:12  Güncelleme: 12:21
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Van'da belediye çalışması hata getirdi: Evler lağım sularıyla doldu

VASKİ'nin altyapı hatası bina sakinlerini mağdur etti

VAN - DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin İpekyolu ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışması sırasında yaşanan bir hata, 5 dairenin lağım sularıyla dolmasına neden oldu.

VASKİ ekiplerin, binanın su giderlerini kanalizasyon sistemine bağlamak için başlattığı çalışma sırasında, ana boruya kepçeyle müdahale edildi. Ancak yapılan çalışma sırasında hem şebeke suyu hem de kanalizasyon borularında hasar meydana geldi. Hasar sonrası lağım suları, dairelerin içine akmaya başladı. Bunun sonucunda zor anlar yaşayan bina sakinleri, ciddi maddi zararlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle sitenin B bloğunda 3 ve A bloğunda ise 2 dairede büyük hasar oluştuğu belirtilirken, mağduriyet yaşayan vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Konuya ilişkin konuşan bina sakinlerinden Çiler Çiftçi, su giderlerinin daha önce kuyuya bağlı olduğunu belirtti. VASKİ ekipleri ise bu giderlerini kanalizasyona bağlamak için bir çalışma başlattığını ifade eden Çiftçi, "Çalışma sırasında ana boruyu kırdılar. Bu sırada lavabo ve tuvaletler aniden taşmaya başladı. O sırda her şeyden habersiz koridorda oturuyordum. Birden suyla karşılaştık ve ne yapacağımızı şaşırdık. Mağdur durumdayız ve Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesindeyiz. Bize 'iki gün tek orada kalabilirsiniz' dediler. Onlar da 'bize bu şekilde emir gelmiş' dediler. Bizler iki gün sonra nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

"Sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz"

Kış ayında 4 çocukla mağdur durumda olduklarını dile getiren Çiftçi, "Evlerimiz hiçbir şekilde kullanılamaz durumdadır. Parke, oturma grubu, beyaz eşya hiçbir şey kalmadı. 4 çocuğum var ve okula gidemiyorlar. Ben kendim de kalp, yüksek tansiyon ve astım hastasıyım. Bu hastalıklarıma rağmen bu eve giriyorum ve enfeksiyon kapmışım. Ben tek değil, bodrum katında olan diğer 3 aile de bu durumdadır" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Altyapı Hatası: Evler Lağım Sularıyla Dolduruldu - Son Dakika

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