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Van'da Apartmanda Yangın

Van\'da Apartmanda Yangın

İpekyolu'nda bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, hasar meydana geldi.

21.11.2024 07:27
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece Süphan Mahallesi Diyar Sokak üzerinde bulunan Fehmi Ö'ye ait dairede meydana geldi. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın ihbarını alan İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. - VAN

Kaynak: İHA

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