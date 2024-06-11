Van'da Aranan 50 Kişiden 5'i Tutuklandı

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Van'da değişik suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 50 kişiden 5'i tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 3- 9 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 30 devriye görevi icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "75 bin 583 şahıs ve 72 bin 349 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 10, hırsızlıktan 5, yağma suçundan 1, diğer suçlardan 34 şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalanmış olup 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN