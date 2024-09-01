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Van'da ayının saldırdığı eşek telef oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinden ayının saldırdığı eşek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan'a ait eşek, akşam saatlerinde tarlada otladığı sıra ayı saldırısı sonrası telef oldu. Sabah tarlaya giden Kayan, eşeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Ayıların her sene arı kovanlarına saldırmak için için buralara kadar indiklerini söyleyen muhtar Kayan, geçen yıl bir çok arı kovanını parçaladıklarını, son olarak ta önceki gün eşeğine saldırıp telef ettiklerini ifade etti.