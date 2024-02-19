Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 755 devriye görevi icra edildi ve 52 bin 172 şahıs ile 24 bin 618 araç kontrol edildi. Toplamda 50 şahıs yakalanarak 10'u tutuklandı. Ayrıca jandarma dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda da değişik suçlardan 4 kişi yakalandı.

19.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 12 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 755 devriye görevi icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devriye görevinde 52 bin 172 şahıs ve 24 bin 618 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 1, dolandırıcılıktan 16, hırsızlıktan 3, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 27 şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalanmış olup 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda da değişik suçlardan 4 kişi yakalandı" denildi.

Van\'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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