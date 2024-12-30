Van\'da Ev Yangını: Büyük Hasar

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın ilçeye bağlı Buzhane Mahallesi'nde ikamet eden Behzat Erdoğan'ın evinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir evin yandığı ihbarı üzerinde olay yerine polis, İpekyolu ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Soba bacasından çıktığı tespit edilen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangında evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - VAN