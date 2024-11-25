Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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