Van\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 14 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2-9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN