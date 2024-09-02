Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 15.497 paket sigara, 193,780 kilogram açık tütün, 3.950 adet tıbbi ilaç, 1.112 litre akaryakıt, 225 adet cep telefonu, 72 litre alkol, 13 adet paketlenmiş tütün, 104.000 adet makaron, 480 adet doldurulmuş makaron, 209 adet puro, 10 adet elektronik sigara, 93 adet elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1.000 adet silah parçası (tabanca sürgüsü), 481 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 27 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN