Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 15.497 paket sigara, 193,780 kg tütün, tıbbi ilaçlar, akaryakıt, cep telefonları, alkol, makaron, puro ve elektronik sigara gibi birçok gümrük kaçağı malzemeyi ele geçirdi. Ayrıca, 1 adet tabanca ve silah parçaları da bulundu. Toplam 34 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

02.09.2024 16:33
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 15.497 paket sigara, 193,780 kilogram açık tütün, 3.950 adet tıbbi ilaç, 1.112 litre akaryakıt, 225 adet cep telefonu, 72 litre alkol, 13 adet paketlenmiş tütün, 104.000 adet makaron, 480 adet doldurulmuş makaron, 209 adet puro, 10 adet elektronik sigara, 93 adet elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1.000 adet silah parçası (tabanca sürgüsü), 481 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 27 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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