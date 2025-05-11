Van'da hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı

VAN - Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan aranan 8 şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri tarafından hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik 10 Mayıs 2025 günü eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda, hırsızlık suçundan aranan 8 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Van'ın huzuru için çalışmalarımızın durmaksızın devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.