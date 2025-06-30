Van\'da İtfaiye Ekipleri 18 Yangına Müdahale Etti

Van'da itfaiye ekipleri, hafta sonu 18 ayrı bölgede çıkan yangına müdahale etti.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 13 grup amirliği ekipleri, hafta sonu 18 ayrı noktada çıkan anız, tarla, bahçe ve saman yangınlarına müdahale ederek çevredeki yerleşim yerlerine sıçraman söndürüldü. İtfaiye yetkilileri vatandaşlardan, yaz mevsimin gelmesiyle artış gösteren özellikle anız yangınlarına karşı duyarlı olmalarını, yangın gördükleri yerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi. - VAN
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