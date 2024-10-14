Van\'da Jandarma 15 Suçluyu Tutukladı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan 15 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 792 devriye icra edildiği belirtildi. 70 bin 127 şahıs ve 69 bin 12 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 9, hırsızlıktan 12, yağma 1, cinsel 1, diğer suçlardan 66 şahıs olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmış olup, 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN