Van'da Jandarma Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

3.Sayfa

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında kaçakçılık suçları faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 385 olayda 497 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 79 kg kaçak çay, 34 adet kaçak cep telefonu, 8 litre kaçak alkol, 56.568 paket bandrolsüz kaçak sigara, 78 adet kaçak elektronik sigara, 5 adet kaçak saat, 4.987 adet kaçak oyuncak ve 98 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir" denildi. - VAN