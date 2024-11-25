Van'da Kaçakçılık Operasyonu

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Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı altın, sigara, botoks ilacı gibi gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 20 adet (20 kilogram) külçe altın, 2 bin 130 paket sigara, 60 adet botoks ilacı, 4 bin 373 litre akaryakıt, 5 adet cep telefonu, 270 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 16 olay, 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN