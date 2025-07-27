Van\'da Kaçakçılıkla Mücadele: 28 Gözaltı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışma çerçevesinde 28 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 2 bin 851 paket kaçak sigara ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde icra edilen 20 olayda, 28 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 adet dedektör, 10 adet muhtelif kazı malzemesi kazma, kürek, keser ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli işlemler devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - VAN