3.Sayfa

Van'da ot yangını

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı ot yığınında çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlattı.

Bir yıllık emekleri küle dönen ot sahibi yetkililerden yardım bekliyor.