Van\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde olan ve motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İpekyolu ilçesinde meydana geldi. S.Ş. isimli şahsa ait otomobil park halinde iken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile araca müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Otomobilin motor kısmında maddi zarar meydana geldi. - VAN