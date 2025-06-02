Van'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Van'da park halindeki minibüs alev alev yandı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde bir minibüste elektrik sisteminden kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün elektrik sisteminden kaynaklı yanmaya başladı. Durumu gören sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Söndürülen minibüsten geriye hurda yığını kaldı.