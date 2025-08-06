Van\'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli şahsa ait 06 ET 8521 plakalı Citroen marka otomobil, park halindeyken elektrik aksamından alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araçta ise hasar meydana geldi. - VAN