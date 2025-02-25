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Van'da Prefabrik Ev Yangını

Van\'da Prefabrik Ev Yangını

İpekyolu'nda çıkan yangında prefabrik ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

25.02.2025 10:36
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Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan prefabrik ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Buzhane Mahallesi Zümrüt 2. Sokak üzerinde bulunan Şener Demircioğlu'na ait prefabrik evde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Prefabrik Ev Yangını - Son Dakika

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