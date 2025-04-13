Van\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Van-Saray kara yolunda meydana geldi. Hakan Karabulak yönetimindeki 06 FT 3173 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta ise büyük hasar meydana geldi. - VAN