Van\'da Ticari Araç Takla Attı

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Van'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van- Özalp kara yolu üzerindeki Anzaf Kalesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN