Van\'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, can kaybının 7'ye, yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti. Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi: "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."



