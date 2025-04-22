Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

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Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

22.04.2025 17:26
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Van'ın Başkale ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı.

Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, can kaybının 7'ye, yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti. Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi: "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."

Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı


Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Van\'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
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Kaynak: İHA

3-sayfa, 3-sayfa, Başkale, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mavişş Kaplan:
    Rabbim rahmet eylesin ölüm anlık dönya fani nerde ne zaman ne olacağımız belli olmayan bir dönya. Kalp kırmayın kul hakkına girmeyin 55 3 Yanıtla
  • Her Telden null:
    Allah rahmet eylesin takdiri ilahi 47 0 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. Yaralılara acil şifalar versin 42 1 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    derbasibe wan- geçmiş olsun 27 7 Yanıtla
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