Van'ın Gevaş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş Devlet Hastanesi civarında bulunan sazlık alanda çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van Gevaş'ta Sazlık Alanında Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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