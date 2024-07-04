Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü

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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tarla yangına 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye personeli ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN