Varşova Üniversitesi\'nde baltalı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Polonya'daki Varşova Üniversitesi'nde düzenlenen baltalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Varşova Üniversitesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Bir saldırgan üniversitede baltalı saldırı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda ölen kişinin üniversite çalışanı bir kadın olduğu, yaralanan kişinin ise üniversitenin güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

"BALTAYLA BAŞINI KESTİ"

Yetkililer, saldırının yere saatle 18.40'da düzenlendiğini belirterek, saldırganın 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu aktardı. Polonya basını, saldırganın balta ile bir kadının başını kestiğini aktardı.