Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Varşova Üniversitesi\'nde baltalı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Varşova Üniversitesi'nde gerçekleşen baltalı saldırıda bir kadın üniversite çalışanı hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

07.05.2025 22:51
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Polonya'daki Varşova Üniversitesi'nde düzenlenen baltalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Varşova Üniversitesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Bir saldırgan üniversitede baltalı saldırı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda ölen kişinin üniversite çalışanı bir kadın olduğu, yaralanan kişinin ise üniversitenin güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

"BALTAYLA BAŞINI KESTİ"

Yetkililer, saldırının yere saatle 18.40'da düzenlendiğini belirterek, saldırganın 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu aktardı. Polonya basını, saldırganın balta ile bir kadının başını kestiğini aktardı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polonya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Kesin ortadogulu Müslümandır. 0 0 Yanıtla
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