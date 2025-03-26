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Veli Tokadı Protestosu

Mersin'de anaokulu müdür yardımcısına yapılan saldırı öğretmenlerce protesto edildi.

26.03.2025 17:07
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Anaokulu müdür yardımcısına veli tokadı protesto edildi

MERSİN - Mersin'de bir anaokulu müdür yardımcısının, öğrenci velisi tarafından darbedilmesi protesto edildi. Öğrenci velisinin tokat attığı an ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, 10 Mart Pazartesi günü Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Celile Öner Anaokulu'nda gerçekleşti. İddiaya göre, 2 çocuk annesi C.B., olay günü tartıştığı okul müdür yardımcısı Merve Miraç Kumtepe'ye tokat attı. Kumtepe'nin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay mahkemeye yansırken, bir grup öğretmen okul önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Açıklama yapan Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, "Okula gelen veli, etrafındaki öğretmen ve yöneticilere sözle hakaret ederek saldırıda bulunmuştur. Okul düzenine aykırı hakaret ve saldırılar karşısında müdür yardımcısı Merve Miraç Kumtepe veliyi uyarmış, sakinleştirmeye çalışmış ve emniyet güçlerini çağırmıştır. Saldırgan veli, olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde kendisini uyaran müdür yardımcısı Kumtepe'yi yanında polis memuru olduğu halde şiddetli bir şekilde tokatla darbetmiştir. Okulun ve öğrencilerin ihtiyacını ve güvenliğini sağlamaktan başka hiçbir sorumluluğu olmayan bir yöneticiye tokat atma cesaretini kendinde bulan bu kişi ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılmış, yargılama süreci devam etmektedir" dedi.

Öte yandan, veli C.B.'nin müdür yardımcısı Kumtepe'ye tokat attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Mersin, Hukuk, Son Dakika

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