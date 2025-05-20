Velilerle Buluşma: Mesleğimi Öğreniyorum

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Mesleğimi Öğreniyorum, Ailemle Paylaşıyorum" etkinliği çerçevesinde velilerle buluşma gerçekleştirildi.

Etkinliğe, okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri ve velileri katıldı. Program kapsamında, öğrencilere verilen ders içeriklerini tanıtmak ve aile katılımını artırmak amacıyla "çoraptan bebek yapımı" atölyesi düzenlendi.

Ayrıca, geleneksel oyunların günümüzde unutulmaması için çeşitli örnek oyunlar oynandı. Öğrenciler ve veliler, bu oyunlar aracılığıyla hem eğlendi hem de geçmişten günümüze kültürel bağları pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca veliler ve öğrenciler, yarışmalar ve animasyon gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Okulun iç etkinliklerine katılımı artırmak amacıyla yapılan bu etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR