Viraja hızlı girince kaza kaçınılmaz oldu, otomobil devrildi: O anlar kamerada
SAKARYA - Sakarya Resmi Daireler Kampüsü bölgesinde viraja hızla giren otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar KGYS kamerasına yansıdı.
Sakarya'da Aralık ayında dikkatsizlik neticesinde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kamerasına yansıdı. Adapazarı Camili Mahallesi Resmi Daireler Kampüsü kavşağına gece saatlerinde hızla giren bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobilin devrildiği anlar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan kazalar arasında yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Virajda Kaza: Otomobil Devrildi - Son Dakika
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