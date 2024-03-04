Virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tırın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tırın görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tekstil malzemesi yüklü tırın güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Kazada yaralanan olmazken 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayın yaşandığı bölgede sürekli olarak araç parkı yapıldığı ve bu nedenle kazaların kaçınılmaz olduğu belirtildi.

04.03.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tırın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tekstil malzemesi yüklü tırın güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, 12: 00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 120 sokakta meydana gelmiş 34 GN 9321 plakalı tekstil ürünü yüklü tır, ürünleri teslim etmek üzere fabrikaya girerken virajı alamayıp devrilmişti. Park halinde bulunan araçların üzerine yatan tır, büyük paniğe neden olmuş kazada can kaybı yaşanmazken, kamyonda ve devrildiği araçlarda maddi hasar meydana gelmişti. Olay yerine gelen ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ederken meydana gelen kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, tırın virajı alamayarak araçların üzerine devrildiği anlar yer alıyor.

Olayı gören Türker Aktürk, "Burası sanayi bölgesi ve sokakların başlarına araba bırakıyorlar. Tabi tır ve kamyonlar park halindeki araçlar nedeniyle dönemiyor. Kimse de üstüne numara bırakmamış, yazık şuanda iki araç pert oldu. Rampa yanlamasına olduğu için ve araçtaki yükte ağır olduğu için devrildi" dedi.

Cihangir Biçim ise "Zaten sürekli bu sorunları yaşıyoruz. Arkadaşlar araçlarını sürekli olarak buraya park ediyor. Bu nedenle de kazalar kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tırın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:19:39. #1.13#
SON DAKİKA: Virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tırın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement