Viral akım faciası: Topuklu ayakkabı ile video çekmek isterken omurgasını parçaladı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşayan 32 yaşındaki influenceranne Mariana Barutkina sosyal medyada hızla yayılan Stiletto Challenge akımı yüzünden omurgasını kırdı

Nicki Minaj'ın High School klibinden ilham alınarak yapılan bu tehlikeli akımda katılımcılar yüksek topuklu ayakkabılarla zorlu bir denge hareketi yapıyor Barutkina bebek maması kavanozu üzerine ters çevrilmiş bir tencere koyarak bu pozu denemeye kalkıştı ancak çekim sırasında dengesini kaybedip sırtüstü yere düştü ve ağır yaralandı

Doğumdan sadece sekiz hafta sonra bu riski alan influencer blog açmaya karar verdim ilk içerik çekimimdi şimdi ise doktor raporuyla eve dönüyorum hayat bazen en beklenmedik anda insanı sınıyor dedi

Doktorlar omurgasında kompresyon kırığı oluşan Barutkina'nın üç ay boyunca korse takması gerektiğini açıkladı

Olayın videosu sosyal medyada kısa sürede yayılırken birçok kullanıcı Barutkina'yı ün uğruna kendi sağlığını ve bebeğini tehlikeye atmakla suçladı Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi İroni mi Karma mı Hayır düpedüz aptallık 32 yaşına gelip çocuk sahibi olmuşsun ama hâlâ akıllanmamışsın Bu kafayla nasıl çocuk yetiştirilecek merak ediyorum

Eleştirilere yanıt veren Barutkina ise şu açıklamayı yaptı Yanımda iki bakıcı var bebeğim güvende bir video yüzünden bir anda popüler oldum tavsiyelere uyuyorum ve iyiyim çekim sırasında bakıcılardan biri bebeğimin yanındaydı

Olay geçtiğimiz günlerde Rusya'da iki influencer'ın Ukrayna saldırısında alev alan bir petrol tesisinin önünde TikTok videosu çektikleri için tutuklanmasının ardından yaşanan en son sosyal medya skandalı oldu