"Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma - Son Dakika
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"Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma

"Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet\'ten Çatalca Müftüsü\'ne soruşturma

Hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için, ''Sahnede gebermiş paylaşımı yapan'' Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

02.04.2025 22:11
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde KKTC'de konser verdiği sırada fenalaştı. Sahnede bayılan usta sanatçı ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan Konak son yolculuğuna uğurlandı.

'Volkan Konak' paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma

MÜFTÜDEN SKANDAL PAYLAŞIM: SAHNEDE GEBERMİŞ

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Konak'ın vefatının ardından yaptığı bir paylaşım ise tepki çekti. Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." dedi.

'Volkan Konak' paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

GEÇMİŞTE YAPTIĞI PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mehmetalioğlu'nun geçmişte yaptığı skandal bir paylaşımı daha ortaya çıktı. Mehmetalioğlu'nun söz konusu paylaşımı şu şekilde:

'Volkan Konak' paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma

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Son Dakika 3.Sayfa 'Volkan Konak' paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Al:
    senin gibi müftünün.............. 71 39 Yanıtla
  • 205622:
    birkereden birşey olmaz diyen zihniyetin müftüsü 66 28 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    Bu müftünün bu ülkeye ne katkısı var acaba diye düşündüm bir an .halkı kin ve nefrete sürükleyen asıl bu üslup değil mi? … Bir topluluğu temsil eden bir insan düşünün ki (kuymetli müftü bey ) sanatçısına bile düşman ,vefat etmiş, ama yerde bile tekmelenen bizim için şarkılar söyleyen güzel insan. Üzgünüm güzel ülkem üzgünüm , üzgünüm volkan abim üzgünüm . 51 22 Yanıtla
  • 205622:
    bikereden birşey olmaz diyen bademlerin müftüsü sana da birkereden birşey olmaz 48 22 Yanıtla
  • Aa:
    bunlari not edin ilerde lazım olacak 27 14 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Dostlar alışverişte görsün...belki bir uyarı:)) 20 11 Yanıtla
  • nesha512:
    Soruşturma göz boya ma daha iyi yere getirirler. 16 13 Yanıtla
  • erkan zengin:
    böyle müftünün taaaaa. aaaa.. 13 13 Yanıtla
  • 199715:
    Neyi soruşturuyorlar ki. İptal et müftülüğünü, halkı kin ve düşmanlığa sevketöekten tutukla. Ben mi öğreteceğim. Tabii samimi iseler.... 12 7 Yanıtla
  • ALi AL:
    Halkı kimi düşmanlığa tahrik suçu işlemiştir bu alenen açıktır Yetkilileri göreve davet etmekteyim bir Türk olarak Görevini kötüye kullanmıştır Lütfen artık bu tür insanları Cezalandırın 11 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma - Son Dakika
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