Wisconsin'de Okul Saldırısında Can Kaybı 2'ye Düştü

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda polis, can kaybını 5'ten 2'ye, yaralı sayısını ise 5'ten 6'ya revize etti. Saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı revize edildi. Madison Polis Departmanı, saldırıdaki can kaybını 5'ten 2'ye, yaralı sayısını ise 5'ten 6'ya revize ederek, saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini ifade etti. Polis, saldırganın okul öğrencilerinden olduğunu belirterek, okula yapılan baskında saldırganın ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha önce saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. - WISCONSIN