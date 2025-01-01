Yaban Domuzu Saldırısı: Bir Yaralı, Domuz Avlandı - Son Dakika
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Yaban Domuzu Saldırısı: Bir Yaralı, Domuz Avlandı

Yaban Domuzu Saldırısı: Bir Yaralı, Domuz Avlandı

Kastamonu'da su borusu tamiri sırasında yaban domuzunun saldırısına uğrayan Ali Arslan ağır yaralandı.

01.01.2025 15:09
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patlayan su borusunu tamir ettiği sırada yaban domuzunun saldırısına uğrayan şahıs ağır yaralandı. Olayın ardından köylülerin talebiyle bir araya gelen avcılar, saldırgan domuzu avladı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Çaydüzü köyünde ikamet eden Ali Arslan, evinin su arızasını gidermek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alana gitti. Burada kopan su boruları ile uğraşırken aniden karşısına çıkan yaban domuzunun saldırısına uğrayan Ali Arslan, boğuşma sırasında dev domuzla birlikte dereye yuvarlandı. Yaban domuzunun saldırısında Ali Arslan, boğazından ve sırtından derin yaralar aldı. Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Ali Arslan, evine kadar güçlükle gelerek ailesinden yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ali Arslan, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi sonrası Arslan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisinin de ardından Ali Arslan, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Arslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Avcılar, saldırgan domuzu avladı

Köylülerin talebi üzerine İnebolu'nun Çaydüzü köyüne giden avcılar, gün boyu yaptıkları arama sonunda akşama doğru olay yeri yakınında dev bir yaban domuzuna rastladı. Domuzun izini süren avcı grubu, korkutucu görüntüsü olan yaban domuzunu avladı.

Avlanan yaban domuzuyla ilgili avcı grubu, "Çaydüzü kasabının işi bitirildi. Usta avcılar grubu olarak akşam saatlerine kadar uğraşma sonucu yaban domuzu ele geçirildi. Tekrar tekrar düşünün avcıları şikayet ederken. Güzel tekleme oldu. Çaydüzü rahat bir nefes aldı. Skor 1 domuz ama 10 domuza bedel. Herkesin ayağına sağlık" şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulundular. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaban Domuzu Saldırısı: Bir Yaralı, Domuz Avlandı - Son Dakika

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