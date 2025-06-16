Yağma Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde devriye ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüphelinin 'Yağma' suçundan 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca devriyesi esnasında kimlik sorgusu yapılan bir şahsın "Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma" suçundan arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs 20 yıl, 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR