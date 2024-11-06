Yahyalı'da İkamet Yangını

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2 katlı ikametin çatısında korkutan yangın

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 katlı ikametin çatısında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 katlı ikametin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.