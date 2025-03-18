Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp \'\'aslanım\'\' notuyla paylaştılar

Hakkında tutuklama kararı bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanırken ailesi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Şahsın kelepçelenerek götürüldüğü görüntüler, ailesi tarafından "O şimdi mahkum... Canım abim... Elbet bir gün aslanım" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, aile üyelerinin bu tutumu tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, suçluyu yüceltmenin yanlış olduğunu dile getirirken, bazıları da bu tür paylaşımların normalleşmesinin tehlikeli olduğu yönünde yorumlarda bulundu.