Yalova\'da 1 Kilo 405 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 405 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, B.K. ve U.Ç.'nin sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Şahısların adreslerine yönelik yapılan operasyonda 9 parça halinde 1 kilo 405 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçu çerçevesinde adli makamlara sevk edildi. - YALOVA