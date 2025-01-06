Yalova'da 3.36 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Yalova'da 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi

YALOVA - Yalova'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. idaresindeki bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada koliler içinde toplam 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirdi. Yakalanan malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.K hakkında adli işlem başlatıldı.