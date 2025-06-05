Yalova\'da Bisikletli Polis Timleri Göreve Başladı

Yalova'da araç trafiğine kapalı bölgelerde asayiş olaylarına daha hızlı müdahale edilmesi için sahil kesimlerinde görev yapacak Bisikletli Polis Timleri (Martı) göreve başladı.

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı kurulan Martı Timleri, yaz aylarında yoğunluk yaşanan sahil bantlarında işbaşı yaptı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde suçla daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı olarak, motorize ekiplerin giremediği araç trafiğine kapalı, sahil bantları, sahil şeridi ve civarında bulunan, yeşil alanlar, piknik alanları ve mesire alanlarında görev yapmak üzere Bisikletli Polis Timleri kurulmuştur. Bisikletli Polis Timlerimiz, önleyici Polislik Hizmetlerini yürüterek genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak, görev alanındaki olaylara müdahale etmek, suç delillerinin muhafazası ve şüphelileri yakalamak üzere, Yalova il merkezi, Altınova, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçeleri sahil şeritlerinde devriye hizmetleri görevine başladı" denildi. - YALOVA