Yalova'da Denize Giren Çocuk Kayboldu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde denize giren bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Koru beldesi sahilinde bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne denizde bir çocuğun çırpındığı daha sonra ise gözden kaybolduğu ihbarında bulundu. Bölgeye Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Koru açıklarına giden ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler havanın kararmasıyla arama çalışmalarını durdurdu.

Öte yandan şu ana kadar 112'ye kayıp bir çocuk ihbarının da gelmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. - YALOVA