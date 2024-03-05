Yalova'da devrilen mıcır yüklü tıra otobüs çarptı
YALOVA - Yalova- Bursa karayolunda kontrolden çıkarak devrilen mıcır yüklü tıra otobüs çarptı. Devrilen tır ve yola dökülen mıcır nedeniyle trafik bir süre ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinde seyreden S.A idaresindeki 16 RCT 01 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi ve yola mıcırlar saçıldı. Daha sonra arkasından gelen L.M. yönetimindeki 77 BD 227 plakalı yolcu otobüsü, tıra hafif şekilde çarptı. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kazaya karışan araç ve yola dökülen mıcırın toplanmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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