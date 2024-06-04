Yalova'da Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde suyun üstündeki dubaların ipinin kopması sonucu denizde sürüklenen 4 genç, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

04.06.2024 22:42
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde suyun üstündeki dubaların ipinin kopması nedeniyle denizdeki akıntıda sürüklenerek mahsur kalan 4 genç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy sahilinde suyun üzerinde bulunan dubanın ipleri koptu. Üzerinde 4 genç kişinin bulunduğu duba akıntıyla birlikte denizde sürüklenmeye başladı. Marmara Denizi'nde mahsur kalan gençler cep telefonuyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ekipler dubada mahsur kalan gençlerin bulunduğu bölgeye itikal etti. Denizin ortasında bağırarak da yardım isteyen gençler Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kurtarılarak karaya çıkarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı - Son Dakika

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