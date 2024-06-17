Yalova'da Ormanda Devrilen Traktörün Sürücüsü Kurtarıldı

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Yalova'da Çiftlikköy ilçesinde ormanlık alanda vadiye devrilen traktörün sürücüsü 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu bölgeden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesi Çukurköy'de Ramazan Özdemir kontrolündeki traktör ormanlık yolda vadiye devrildi. Bölgeye sevk edilen AFAD, Çiftlikköy, Taşköprü itfaiyeleri ve jandarma ekipleri, yaralı sürücü Ramazan Özdemir'i bulunduğu vadinin içinden yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonrası çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - YALOVA