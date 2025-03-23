Yalvaç\'ta Otomobil Alev Aldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre U.'ya ait 32 GF 576 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından bir anda alev aldı. Alevleri fark eden Yunus Emre U., yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA