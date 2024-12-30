Yalvaç\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalvaç ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ISPARTA