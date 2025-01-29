Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı - Son Dakika
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3.Sayfa

Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı

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Bolu'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, ''Otel sahibi ve ailesi 12. katta olmalarına rağmen, onlar zamanında haberdar olmuş ve çizik bile almadan kurtulmuşlar. Benim eşim ve kızım ise 7. katta mahsur kaldı'' diyerek isyan etti.

29.01.2025 15:00  Güncelleme: 15:07
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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve Kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, Habertürk'e konuştu. Yangın gecesi yaşananları anlatan Doğan, "Kışın birkaç kez çıkacağımıza bir kez çıkalım diyorduk. Kızımız çok istedi. Onları otele bıraktım, kayak malzemelerini yerleştirdik. Kızımı hocasına teslim ettim, eşimi öptüm ve uğurladım" dedi.

"HATA YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK

Kızından kendisine gelen son mesajın "Babacım iyi geceler, ben yatıyorum, öptüm" diyen Doğan, "Yangın alarmı ve acil çıkış tabelaları vardı ama hiçbiri çalışmıyordu. Böyle bir otelin bu kadar büyük bir hata yapabileceğini düşünmedik" ifadelerini kullandı.

"ONLAR 12.KATTAN KURTULABİLDİLER"

Yangındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çeken Doğan, "Otelin sahibi ve ailesi 12. katta olmalarına rağmen, onlar zamanında haberdar olmuş ve çizik bile almadan kurtulmuşlar. Benim eşim ve kızım ise 7. katta mahsur kaldı" dedi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Eşi ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Rıfat Doğan, "Artık geniş aileme, arkadaşlarıma ve işime sarılacağım ama bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım. Gücüm yettiğince adalet arayacağım" dedi.

DAMAT TELEFONLA ARANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yangın faciasıyla ilgili tutuklanan Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, "Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı

Ceren Yaman Doğan, Rıfat Doğan , Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Baba, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet İPTAŞ:
    MAALESEF BU ÜLKEDE BAZI ZENGİN İNSANLAR BÖYLE, BENCİL KENDİNDEN BAŞKA KİMSEYİ DÜŞÜNMEYEN. İNŞAALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIRLAR. 78 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Fakiri de zengini de sorumluluk almıyor, ödül verilseydi birbirlerini ezerdi bu kansızlar. 49 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Müdür de olayı öğrendiğinde 7. kattaymış. O nasıl indi acep 18 0 Yanıtla
    Emre Yildirim:
    Çelişkili durum çok 0 0
  • TC Umut Şentürk:
    Kişisel davalar gelecekmi bakalım bastan sona 5 0 Yanıtla
  • Emre Yildirim:
    Bu yangın gittikçe tuhaf hal ve hareketler alıyor. 5 0 Yanıtla
  • Emre Yildirim:
    Mekanları cennet olur inşallah Allah göstermesin birdaha 4 0 Yanıtla
  • Emre Yildirim:
    Kızını teslim alan hoca kim onun akibiyeti durumu ne ? 1 0 Yanıtla
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