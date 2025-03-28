Yangına Müdahale Ederken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yangına Müdahale Ederken Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yangına müdahale eden Metin Özbek alevlerin arasında kalarak öldü.

28.03.2025 20:33
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Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde su kanalında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ile İlyaslı Mahallesi arasında bulunan boş su kanalında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine kolluk kuvvetleri ve itfaiyeye haber verilirken, Metin Özbek isimli vatandaş da alevlere müdahale etmek isterken alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde de Metin Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özbek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, haberi alan yakınları da sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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